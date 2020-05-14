Воронеж, , 15:39 — REGNUM Дежурные группы в детских садах Воронежа пока не работают. Об этом сообщили 14 мая в пресс-службе мэрии.

«В настоящее время дежурные группы в детсадах Воронежа не функционируют. Напомним, что открытие учреждений или групп в них запускает в работу огромное количество людей, резко увеличиваются контакты. Поэтому решение о начале работы системы дошкольного образования в полном или сокращённом виде может быть принято только после одобрения Роспотребнадзора. Муниципальные детсады будут готовы принять детей, если решение будет принято», — сообщили в пресс-службе.

Пока в учреждениях обрабатывают проводят дезинфекцию, наводят чистоту и порядок в соответствии с санитарными требованиями.

Как сообщало ИА REGNUM, режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области продлён до 31 мая. При этом многие воронежцы ходят на работу — на предприятия, деятельность которых разрешена.