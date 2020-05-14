Калининград, , 15:36 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в Instagram разъяснил своим подписчикам необходимость носить на улицах защитные медицинские маски.

«Весь вопрос в контактах. Даже на улице, а это легко увидеть каждый день в городе, постоянно контактируем друг с другом. Люди инфицированы, бессимптомные, говорят с другими и заражают, даже не подозревая об этом. Это требование Главного санитарного врача региона», — написал Алиханов в ответ на негодование подписчиков в связи с введением нового обязательства.

В Калининградской области к 14 мая выявлено 848 положительных результатов (277 человек выздоровели), умерли 13 пациентов. Всего за сутки выявлено 36 положительных результатов, 30 человек выздоровели, 1 умер.