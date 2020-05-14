Эль-Кувейт, , 15:38 — REGNUM В Кувейте за сутки выявили 947 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране приблизилось к 12 тыс. человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались свыше 88 человек. За сутки выявлено шесть смертей.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 266 тыс. человек.