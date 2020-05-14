Москва, , 15:35 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила признательность председателю Национального собрания Вьетнама Нгуен ТхиКим Нган за передачу российской стороне гуманитарного груза с партией медицинских антибактериальных масок и других санитарно-гигиенических средств для борьбы с коронавирусом.

«Глубоко признательны Национальному собранию Социалистической Республики Вьетнам и группе дружбы с Федеральным Собранием Российской Федерации за жест солидарности, который особенно ценен в текущей непростой ситуации, обусловленной пандемией новой коронавирусной инфекции», — цитирует пресс-служба Совфеда Матвиенко.

Переданная помощь будет направлена медицинским учреждениям, задействованным в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также организациям, предоставляющим гражданам меры социальной поддержки, отметила сенатор.

Матвиенко убеждена, что совместными усилиями мы уже в скором времени справимся с пандемией и ее социально-экономическим последствиями.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Вьетнам предоставит России 1,5 тыс. аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) собственного производства в качестве гуманитарной помощи для лечения пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным газеты «Зан чи», передача медоборудования российской стороне пройдет в период с 15 мая по 30 августа.