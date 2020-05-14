Лион, Франция, , 15:34 — REGNUM Парк птиц в Виллар-ле-Домб, который находится в 40 км от Лиона, закрытый из-за вспышки коронавируса, готовится вновь открыть свои двери для посетителей, передает BFM TV.

Известно, что самый большой орнитологический парк в Европе, в котором были приняты все необходимые меры для приема посетителей, откроется 18 мая 2020 года в 10 утра по местному времени.

Руководство парка в скором времени откроет онлайн-продажу билетов по выгодным ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, в штаб-квартире полиции Парижа заявили, что парижские универмаги, в первую очередь Galeries Lafayette и Printemps, будут закрыты для посетителей до 10 июля 2020 года.

Подробнее в материале: Крупные торговые центры Парижа останутся закрытыми до 10 июля