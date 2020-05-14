Амстердам, , 15:31 — REGNUM Активисты организации защиты природы Greenpeace провели протесты в амстердамском аэропорту Схипхол с требованием корректировки выплат загрязняющим воздух авиационным компаниям. Об этом 14 мая сообщает сайт организации.

Члены Greenpeace вышли на взлетно-посадочную полосу аэропорта в знак протеста против высоких государственных выплат нидерландской авиакомпании KLM в условиях пандемии коронавируса.

Как считают член организации, двигатели самолетов загрязняют атмосферу и это ведет к глобальному потеплению.

«KLM получает помощь в размере миллиардов евро, хотя у компании даже нет плана в области климата, и она почти не платит налоги. Попытки оказать помощь индустрии во время этого кризиса не должны погружать нас еще больше в климатический кризис», — говорится в сообщении на сайте организации.

Также в нем высказывается мнение, что неприемлемо представлять огромную помощь крупным источникам загрязнения воздуха.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дикая гигантская панда была заснята на камеры, гуляющей и поедающей бамбук в лесу города Мяньчжу провинции Сычуань на юго-западе Китая в конце марта.