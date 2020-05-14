Сочи, Краснодарский край, , 15:30 — REGNUM Сервис по доставке здорового питания «Время есть» в Сочи Краснодарского края не только помогает клиентам не набрать вес на карантине, но и доставляет необходимые клиентам лекарства. О работе сервиса корреспонденту ИА REGNUM рассказал совладелец компании — участник конкурса «Мастера гостеприимства» Алексей Чайкин.

Рацион сервиса «Время есть» Фото предоставлено Алексеем Чайкиным

«Сервис заработал в августе 2019 года, его основал Евгений Грузин — мой партнёр. Несколько лет назад он похудел на 10 килограммов, разбираясь в принципах питания, и около двух лет вынашивал идею открытия такого сервиса. Я сам попробовал на себе сервис в феврале-начале марта, понял, что это очень классный продукт: привозят на дом пятиразовый рацион питания, сбалансированный по калориям. Я пытался до этого самостоятельно следить за питанием, но меня хватало максимум на три дня. А здесь повар готовит, курьер доставляет готовые блюда на весь день, и не нужно ни готовить, ни в магазин ходить. Мне понравился сервис и, поскольку я маркетолог, мы с Евгением договорились, я вошёл в компанию», — рассказал Алексей Чайкин.

Рационы питания для клиентов сервиса разрабатывают шеф-повар и фитнес-тренеры, к каждому клиенту — индивидуальный подход. Среди клиентов сервиса люди самых разных возрастов и профессий. Сервисом пользуются люди, желающие сбросить вес, либо не имеющие времени на приготовление пищи и подсчёт калорий.

«Программа подобрана так, чтобы человек получал в день столько калорий, сколько ему нужно, и баланс калорий соблюдался индивидуально. Кто-то худеет, кому-то нужно поддержать вес. Есть детокс-программы на смузи — это три-пять дней человек очищает свой организм, выводит шлаки, токсины, лишнюю воду, и человек за три-четыре дня может похудеть на два килограмма, например. После этого важно закрепить результат доставки питания», — рассказал Чайкин.

Доставка из аптек и магазинов изначально не входило в услуги сервиса, но оказалась востребована в условиях карантина.

«Был случай, когда девушка написала, что она живёт в Краснодаре, маму у неё положили в больницу в Дагомысе в Сочи. В больнице питание не устроило, и дочка очень переживала и заказывала у нас для мамы рационы питания. Мы начали привозить потом ещё одному родственнику в той же больнице. И мы понимаем, что дочка в Краснодаре, а мы здесь, и все равно маме помимо еды ещё что-то нужно. Мы стали добавлять полтора литра воды в день, чтобы чисто вода была, и дочка попросила периодически заезжать в аптеку за лекарствами, предметами первой необходимости. Мы хотели поддержать человека. Это нам, может быть, было не совсем выгодно, но хотелось поддержать человека в такой ситуации. Это не основная наша деятельность, но если видим, что может быть востребована помощь, предлагаем», — отметил Алексей Чайкин.

В планах владельцев компании — развитие сервиса и на другие регионы, а также открытие кафе в Сочи, в оффлайне.