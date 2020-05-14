Москва, , 15:29 — REGNUM Действительно, спешить с подачей заявления на получение материальной помощи, выделяемую государством на детей в связи с пандемией коронавируса, не стоит, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя рекомендации Пенсионного фонда РФ (ПФР).

«Как раз в данном случае спешка не только не ускорит получение денежных средств, а может создать ряд препятствий для осуществления этой программы. Ведь только за первый день количество граждан, подавших заявки на пособие в 10 тысяч рублей, превысило 20 миллионов.

Сайт госуслуг испытал такую нагрузку, что на какое-то время блокировался. Очереди в Пенсионный фонд выстроились огромные, что, к слову, несет в себе опасность заражения — никакой «социальной дистанции» в этих очередях не соблюдалось.

При этом гражданам следует понимать, что они не получат материальную помощь на следующий день после обращения. Срок рассмотрения заявления предусмотрен в пять дней. А сами выплаты начнутся еще позже — с 1 июня. При этом семьям дано аж пять месяцев на то, чтобы оформить выплаты на ребенка.

Так что спешка сейчас никак не поможет гражданам в материальном плане — быстрее указанного срока никто вам денег не выдаст. Да и нагрузка на сотрудников, рассматривающих заявления, увеличилась неимоверно, что никак не способствует повышению качества их работы.

А вот подхватить вирус в толпящейся на входе в Пенсионный фонд очереди вполне возможно. Давайте не будем повторять ошибок начала марта, когда население центнерами скупало в магазинах гречку и туалетную бумагу, а стоимость имбиря на волне паники взлетела в регионах до 5,5 тыс. рублей. Общеизвестный факт — паника всегда только тормозит срочные процессы.

Проводившиеся в свое время эксперименты по эвакуации пассажиров из якобы загоревшегося на взлетной полосе авиалайнера показали, что организованный и аккуратный, без толкотни, выход людей из салона ускоряет процесс эвакуации в два-три раза.

И не надо переживать, что денег на всех не хватит — ликвидная часть Фонда национального благосостояния составляет сейчас более 12,8 трлн рублей, в то время, как на выплаты детям предусмотрено всего 270 млрд рублей (2,1% от размеров фонда). Все успеем и на всех хватит. Не стоит осложнять работу специалистам.

Что касается влияния данных выплат на потребительскую активность и бизнес-атмосферу в стране, то хотя выплаты пока носят весьма ограниченный характер, сами по себе дополнительные денежные средства, которые пойдут на покупку продуктов и предметов первой необходимости, не только помогут огромному количеству российских семей легче пережить вынужденный режим самоизоляции, но и окажут поддержку отечественным предприятиям, что крайне важно в текущих условиях», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пенсионном фонде РФ заявили, что подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15 мая.

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