Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Около 65% петербургских студентов, проживающих в общежитиях, покинули город в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил 14 мая председатель городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Максимова, в городе на начало марта учились 96 тыс. иногородних студентов, которые жили в общежитиях. Из-за пандемии их было решено отправить по домам, на дистанционное обучение.

«Многие уехали к месту постоянного проживания и ведут образовательный процесс оттуда», — сказал Максимов, добавив, что только 35% студентов, проживающих в общежитиях в 2019—2020 учебном году, продолжают там находиться к началу мая.