Екатеринбург, , 15:29 — REGNUM В Свердловской области выписали 1276 штрафов на сумму более 4,6 млн рублей за нарушение «режима самоизоляции». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Судьи рассмотрели 1884 дела по различным нарушениям режима. В 1591 случае нарушителями являлись жители, не выполняющие правила поведения при ЧС или угрозе ЧС (ч. 20.6.1 КоАП РФ).

В 434 случаях суд лишь выносил предупреждение, ещё в 121 — приостанавливал деятельность организации. 53 дела было решено прекратить.

Как сообщало ИА REGNUM, только за последние три дня майских праздников в Свердловской области составили 5775 протоколов на нарушителей «самоизоляции».

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