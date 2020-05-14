Волгоград, , 15:46 — REGNUM Во взятке подозревают бывшего заместителя главы администрации одного из районов Волгограда. Чиновник «предложил» руководству одной из управляющих компаний избежать ответственности за плохую уборку мусора, сообщили 14 мая в региональном Следственном комитете.

Осенью 2019 года управляющую компанию уличили в нарушениях, связанных с благоустройством территории и уборкой бытового мусора. Подозреваемый чиновник на тот момент курировал вопросы жилищно-коммунального сектора. Он потребовал у руководства УК 30 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности и дальнейшее покровительство в работе. Представитель коммунальщиков передал деньги.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства совершённого преступления.