Волгоград, , 15:30 — REGNUM Выдача бесплатных комплектов средств индивидуальной защиты (СИЗ) для граждан в возрасте старше 60 лет началась в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В комплект, передаваемый пожилым людям, входят медицинская маска со сменными защитными фильтрами и многоразовые перчатки. Способ передачи средств индивидуальной защиты не предусматривает выход пенсионеров из своих домов.

Раздача СИЗ проводится во исполнение решения главы региона Андрея Бочарова обеспечить всех пожилых людей средствами индивидуальной защиты до 20 мая.