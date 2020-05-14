Уфа, , 15:32 — REGNUM Субботники с участием местных жителей возобновят в Башкирии. Такое поручение 14 мая дал глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, по пятницам в республике проходят субботники. А поскольку была возобновлена работа предприятий и организаций, то нужно возобновить и проведение санитарных дней с участием жителей. При этом нужно обязательно соблюдать санитарные требования и привлекать только то количество людей, которое необходимо.

Радий Хабиров отметил, что предыдущие субботники проводили работники ЖКХ, но сама его идея заключается в том, что на уборку территорий выходят граждане, проявляя свою инициативу.

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