Ростов-на-Дону, , 15:26 — REGNUM В Ростовской области жительница Батайска пойдёт под суд за истязания собственного ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 14 мая.

Согласно материалам уголовного дела (ст. 156 УК РФ), девочка 2004 года рождения более двух лет не посещала школу. За провинности батайчанка била ребёнка и заставляла стоять на коленях на пищевой соли, в результате чего у девочки образовались ссадины. Дочь неоднократно уходила из дома, чтобы избежать наказания.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Женщине грозит до трёх лет лишения свободы.