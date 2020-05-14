Гамбург, Германия, , 15:28 — REGNUM Исследование вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 у детей и подростков начинают учёные клиники Гамбургcкого университета. Об этом сообщила 14 мая на пресс-конференции в Гамбурге руководитель исследования, директор поликлиники детско-подростковой медицины Аня Мунтау.

Специалисты намерены выяснить, как часто дети и подростки болеют коронавирусной инфекцией и как именно они переносят болезнь, что в дальнейшем позволит сделать лечение более эффективным. Участниками исследования станут около 6 тыс. пациентов с выявленным коронавирусом, среди которых есть и бессимптомные носители вируса, и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

По словам Мунтау, необходимо выяснить, у какого числа детей уже есть антитела, какова доля пациентов с симптомами и сколько тех, кто тяжело переносит заболевание. На первом этапе будет определена частота заболеваемости COVID-19, на второй этап перейдут дети с положительным тестом на SARS-CoV-2.

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