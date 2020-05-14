Москва, , 15:17 — REGNUM Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме «Денберри», впервые с начала эпидемии получил три медицинские маски. Об этом сообщила его жена Виктория.

По словам ее мужа, что в тюрьме кашляют почти 70% заключенных, а в тюрьме не работает вентиляция.

«Им поставили один вентилятор, который только разгонял. <…> Вчера только первый раз за всё это время, когда шел коронавирус, им выдали маски, по три штуки», — цитирует ее РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство «Денберри» сообщило генконсульству России в Нью-Йорке, что Константин Ярошенко направлен на медицинское обследование. Виктория Ярошенко позднее сообщила, что её муж так и не сдавал анализы, несмотря на симптомы коронавируса.

Читайте также: Руководство тюрьмы в США не обследовало Ярошенко на коронавирус