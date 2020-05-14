Мадрид, , 15:17 — REGNUM В Испании самая старая жительница страны, выздоровела после того, как прошла лечение от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает BBC.

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Мария Браньяс, которой в марте исполнилось 113 лет, из города Олот в Каталонии. Провела две недели в изоляции. Болезнь у неё проходила в лёгкой форме. Сейчас, по слвоам женщины, она чувствует себя хорошо.

Родившись в Мексике в 1907 году, Браньяс переехала в каталонскую провинцию Жирона во время Первой мировой войны вместе со своим отцом — испанским журналистом. Она воспитала троих детей, одному из которых недавно исполнилось 86 лет, имеет 11 внуков (самому старшему из них 60 лет) и 13 правнуков. Последние 20 лет женщина живет в престарелых в городе Олот.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 мая, в Москве из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России выписалась Пелагея Пояркова, у которой ранее диагностировали COVID-19. Выписка состоялась в день её столетнего юбилея. Пояркова стала первым в России столетним пациентом, выздоровевшим после заражения коронавирусом.