Калуга, , 15:49 — REGNUM Более 1180 термоточек и 69 лесных пожаров, причиной которых стал неконтролируемый пал сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения и неаккуратное обращение с огнем, было зарегистрировано в Калужской области в 2020 году. Об этом 14 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при областном региональном правительстве.

На особом контроле комиссии — принятие мер по очистке территории населенных пунктов от сухой растительности и своевременное обновление опашки от лесных массивов. Возгорания от пала травы создают реальную угрозу перехода огня на лесные участки. Решением комиссии органам местного самоуправления рекомендовано своевременно принимать меры по недопущению несанкционированного пала на землях сельхозназначения. В этой связи сельским администрациям поручено обеспечить пожарную безопасность на подведомственной им территории.

В рамках подготовки к летнему пожароопасному периоду 2020 года определены силы и средства в количестве свыше девяти тыс. человек и более двух тыс. единиц техники. Приведена в готовность аэромобильная группировка, а также два опорных пункта в Калуге и Кирове для тушения крупных пожаров. В работе задействованы восемь пожарных наблюдательных вышек и 32 видеокамеры для круглосуточного мониторинга. Готовы к применению три беспилотных авиационных системы вертолетного типа. Под наблюдением ГУ МЧС России по Калужской области находятся 47 населенных пунктов, восемь детских оздоровительных лагерей, один объект экономики, пять садовых некоммерческих товариществ с постоянным проживанием граждан, исправительное учреждение уголовно-исполнительной системы, граничащие с лесными массивами.

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