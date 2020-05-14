Томск, , 15:11 — REGNUM Песню в поддержку коллег, работающих с пациентами, заболевшими COVID-19, записали врачи Александровской районной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Песня называется «Антикоронавирусный хит». Видеозапись выступления опубликована на официальной странице региональной администрации в Facebook.

Медики взяли музыку из песни Брендона Стоуна «CoronaGo», написав собственный текст. Врачи подчеркивают, что песню записывали не в ущерб работе в свободное время. Целью создания клипа они назвали желание приободрить всех врачей и жителей области.