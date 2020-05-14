Москва, , 15:08 — REGNUM Российское Министерство образования и науки готово к сценарию проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в августе. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев 14 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Он отметил, что министерство ориентируется на Рособрнадзор, который устанавливает для старта ЕГЭ резервные сроки. В Минобрнауки рассчитывают, что вузы приступят к обучению студентов с 1 сентября.

«Но для себя мы определяем следующим образом: ЕГЭ должен начаться не позднее 1 сентября», — сказал Афанасьев.

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