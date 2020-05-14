Стокгольм, , 15:16 — REGNUM Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл раскритиковал крупнейшего авиаперевозчика стран Северной Европы «Скандинавские авиалинии» (SAS) за требование, согласно которому пассажиры обязаны носить средства защиты органов дыхания во время авиаперелетов.

По данным государственного эпидемиолога, до сих пор нет никаких научных доказательств того, что коронавирус может распространяться в самолете во время полета. Об этом 14 мая сообщила шведская газета Fria TIder.

«Этот приказ исходит от Европейского агентства авиационной безопасности, которое рекомендует, что именно авиакомпании должны предпринимать для обеспечения безопасного авиасообщения. Мы же не видели никаких доказательств от них и не знаем подоплеку всего этого», — заявил Тегнелл.

Напомним, что ранее Тегнелл заявлял, что «средства индивидуальной защиты никогда не решают никаких проблем, особенно для пожилых людей. Главное — оставаться дома, если ты болен». Однако мнение главного шведского эпидемиолога не разделяют его коллеги. В частности, вирусолог Фредрик Элг, считает, защита органов дыхания является очень важной частью в борьбе с пандемией коронавируса.