Брянск, , 15:03 — REGNUM Недостачу 220 тысяч рублей выявили в ходе ревизии в одном из отделений связи Трубчевского почтамта Брянской области. Подозрение пало на единственное должностное лицо на этом почтовом участке, сообщили 14 мая в пресс-службе регионального УМВД.

В недостаче подозревают 41-летнюю жительница Суземского района. Она — начальник отделения связи и единственное должностное лицо, осуществляющее в нём расчётно-кассовые операции, учёт денежных средств и материальных ценностей. По предварительной информации, женщина с июля 2019 по январь 2020 года неоднократно присваивала часть денег, полученных за реализацию товаров, при оказании почтовых услуг или принимая коммунальные платежи от населения. Через кассовый аппарат не прошли порядка 220 тысяч рублей, которые подозреваемая потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.