Иркутск, , 15:00 — REGNUM В Иркутской области уже в течение месяца продолжается акция «Тележка добра», стартовавшая 15 апреля.

Елена Зубун Региональное отделение ОНФ в Иркутской области

Как сообщили ИА REGNUM 14 мая в региональном отделении ОНФ в Иркутской области, на сегодняшний день специальные «тележки добра» установили около 30 торговых точек.

Каждый̆ желающий̆ может приобрести продукты питания и положить их в эту тележку для помощи пожилым людям. Более 150 пожилых людей̆ уже получили помощь именно через «тележки добра».

По словам члена регионального штаба ОНФ в Иркутской области Эльмиры Семеновой, первой «тележки добра» в своих магазинах установила компания «Слата». На сегодняшний день такие тележки есть уже в 28 супермаркетах сети в Иркутске и в регионе, в том числе в отдалённом Ольхонском районе.

Эльмира Семенова Региональное отделение ОНФ в Иркутской области

В них можно класть любые продукты питания длительного хранения в цельной фабричной упаковке, кроме непродовольственных товаров. Приобрести их можно как в самом супермаркете, так и в иных магазинах.

Оставленные в «тележках добра» продукты питания волонтёры акции #МыВместе оперативно передают нуждающимся, формируя продуктовые наборы.

«Акция «Тележка добра» — это настоящая народная благотворительность. Большое спасибо всем, кто поддерживает пожилых и ослабленных людей, ведь им сложнее всего в условиях опасности распространения коронавирусной инфекции», — подчеркнула руководитель регионального исполкома ОНФ в Иркутской области Елена Зубун.