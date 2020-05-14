Алма-Ата, Казахстан, , 15:00 — REGNUM Религиозные объекты, гостиницы, рестораны и кафе в Алма-Ате откроются с 25 мая, сообщили 14 мая в пресс-службе акимата (администрации) города.

В городе продолжается работы по массовому тестированию на коронавирус и выявлению очагов инфекции. Поэтому снятие запрета на посещение религиозных объектов 18 мая преждевременно, отметили в администрации.

Все открывающиеся заведения обязаны соблюдать санитарные требования: социальное дистанцирование, строгий санитарный режим на рабочих местах. Численность работников определяют сами работодатели.

Напомним, 13 мая в правительстве Казахстана сообщили, что все объекты религиозного поклонения в республике возобновят работу с 18 мая. Возобновлено также воздушное сообщение в шести городах страны.

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