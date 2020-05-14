Стокгольм, , 15:03 — REGNUM Результаты обширного исследования в Испании представляют собой серьезный удар по шведской идее достижения «стадного иммунитета», на котором и основана стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом. Профессор Бьорн Олсен, в свою очередь, требует, чтобы Швеция изменила эту стратегию, иначе массовая смертность шведского населения только продолжится. Об этом 14 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

Напомним, что Испания является одной из европейских стран, которая теперь наряду с Италией у всех на слуху, так как коронавирусная инфекция застала врасплох властей этих стран и их системы здравоохранения. Совсем недавно в Испании было проведено общенациональное исследование, в котором приняли участие около 60 000 человек. В результате тестирования выяснилось, что только у 5% участников выработались антитела к коронавирусу.

«То, что в одной из наиболее пострадавших стран такая низкая доля, скверно для самой Швеции», — заявил эпидемиолог Туве Фолл.

Теперь же с таким мнением все чаще стали соглашаться и другие вирусологи, так как бессмысленно оспаривать очевидное. В частности, Бьорн Олсен, профессор, изучающий инфекционные заболевания, с самого начала критиковал стратегию Швеции. Теперь он убежден в том, что Швеция должна ее полностью пересмотреть.

«Мы должны изменить стратегию, тестировать больше людей и изолировать зараженных. В противном случае, это будет продолжаться, и еще умрет еще больше людей без какой-либо необходимости», — предупредил Олсен.