Медногорск, Оренбургская область, , 14:57 — REGNUM В Оренбургской области региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — ООО «Природа» — привлечен к административной ответственности за переполненные мусорные контейнеры, сообщает областная жилищная инспекция.

В ходе проверок выявлены нарушения в работе регоператора в Медногорске. Коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальным отходами не предоставляли жителям нескольких домов в частном секторе.

В адрес ООО «Природа» направлены предписания с требованием произвести на перерасчет платы за вывоз мусора и составлены административные протоколы. После их рассмотрения наложено шесть штрафов в общей сумме 5 тыс. рублей.

И.о. начальника ГЖИ по Оренбургской области Дмитрий Жуков обратился к населению с просьбой несколько дней подряд фиксировать на фото переполненные мусорные площадки и отправлять фотоматериалы в Госжилинспекцию по региону. По всем заявленным фактам инспекция пообещала реагировать.