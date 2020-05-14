Красноярск, , 14:57 — REGNUM Песню про коронавирус сочинили сотрудники пульмонологического центра Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Клип на музыкальную композицию под названием «20-ка против COVID-19» медики-музыканты разместили на YouTube-канале больницы. Записью песни они занимались в перерывах между дежурствами.

Мелодия позаимствована у группы «Машина времени». Слова сочинила заведующая приемным отделением больницы Лариса Пичковская.

«Хотелось добавить в напряженную работу в изоляции немного позитива», — прокомментировали создатели трека.