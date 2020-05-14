Улан-Удэ, , 14:55 — REGNUM В Бурятии вновь начали работать призывные комиссии. В первый день работы, 12 мая явка составила 100%, сообщает портал «Байкал-Daily» со ссылкой на военного комиссара республики Александра Трубникова.

На призывных пунктах приняли меры против распространения коронавируса. Помещения регулярно дезинфицируются, сотрудники военкомата, врачи, а также призывники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, последних дважды проверят на заражение SARS-CoV-2.

«Первое тестирование молодые люди будут проходить в районах. Перед убытием в войска также будут проходить тестирование на сборном пункте военного комиссариата Бурятии», — отметил военком.

При этом около 80% призывников останутся служить в частях на территории республики. По словам Александра Трубникова, это сделано, чтобы свести к минимуму нахождение молодых людей на вокзалах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны России подготовило специальные изоляторы для призывников на случай выявления у них коронавируса.

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