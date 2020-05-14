Киев, , 14:56 — REGNUM Высший антикоррупционный суд Украины изменил меру пресечения бывшему депутату Верховной рады и экс-главе компании «Укрбуд» Максиму Микитасю, сообщила 14 мая пресс-служба суда.

«Следственный судья Высшего антикоррупционного суда… изменил меру пресечения бывшему президенту государственной строительной корпорации с залога на круглосуточный домашний арест», — сказано в сообщении.

Микитася обязали являться к следователю, носить браслет на ноге и сдать загранпаспорт.

Экс-депутата подозревают в махинациях с квартирами для силовиков, в результате которых он получил участок площадью 1 га в центре Киева, а также более $3 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года пограничники сняли Микитася с самолёта, который летел в Лондон.

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