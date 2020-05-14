Вашингтон, 14 мая 2020, 14:52 — REGNUM В Соединенных Штатах за сутки выявили более 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Таким образом, общее число выявленных случаев заражения в США составляет 1,39 млн. От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 84 136 человек, выздоровели — 243 430.
Как сообщало ИА REGNUM, США являются страной, где зафиксировано больше всего выявленных случаев коронавируса и смертельных исходов среди пациентов с COVID-19.
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