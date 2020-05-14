Москва, , 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз. Об этом заявил 14 мая министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что ранее были неверно истолкованы слова его заместителя Дмитрия Глушко о якобы сокращении количества предметов ЕГЭ до двух. Выпускники чаще всего сдают экзамен по русскому языку и не более чем двум другим предметам.

«При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления», — сказал Кравцов РИА Новости и добавил, что вузы сами определяют количество экзаменов в зависимости от специальности.

В Минобрнауки также сообщили, что вопрос о сокращении количества предметов ЕГЭ не рассматривался. Для вузов принципиально важны приём абитуриентов по итогам ЕГЭ и начало учебного года в сентябре, подчеркнул глава министерства Валерий Фальков.

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