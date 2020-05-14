Берёзовский, Свердловская область, , 14:47 — REGNUM В свердловском городе Берёзовском женщина умерла после отказа врачей оказывать ей квалифицированную помощь. Об этом в своём видеообращении в соцсетях заявила её дочь Елена Праведникова.

«Берёзовские врачи скорой помощи и Центральной городской Больницы халатно и жестоко убили мою маму», — сказала девушка.

Она отметила, что женщине стало плохо 20 апреля. Родные вызвали скорую помощь. Мать девушки пожаловалась на почечные колики. Но сотрудники скорой помощи ей не поверили. Они не предложили ни обследования, ни госпитализации.

Тем временем женщине становилось хуже и хуже. Скорую вызвали снова. Уже другие медики выписали ей таблетки от учащённого сердцебиения и от боли в желудке, а также сделали обезболивающий укол. Госпитализировать, по словам девушки, отказались, сославшись на то, что у пациентки не коронавирус.

После укола женщине стало ещё хуже. У неё стали отниматься ноги и руки, отмечалась боль в мышцах. Скорую вызвали в третий раз. И только после этого женщину увезли в больницу. Там женщина в страшных муках умерла.

Вскрытие показало, что у умершей была почечная колика. Камень закупорил мочеточник, затем почка начала гнить. Женщина скончалась от сепсиса.

«Если бы врачи скорой помощи оперативно отвезли маму в больницу и сделали ЭЛЕМЕНТАРНОЕ УЗИ, а врачи в больнице провели операцию, то моя мама была бы сейчас жива», — отмечает дочь женщины.

Девушка просит о помощи главу Минздрава России Михаила Мурашко. Она надеется на то, что чиновник разберётся в ситуации и выделит бюджет для модернизации больничного городка и создания для работы врачей благоприятных условий.

«Мою маму уже не спасти, но в Березовском живут дорогие мне люди. И я хочу уберечь их от такой трагедии, как у нашей семьи», — отметила Елена.

По факту обращения жительницы Берёзовского сейчас идёт проверка. Об этом заявил пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков. Проверку назначил глава минздрава Андрей Цветков, он также выразил соболезнования родственникам умершей. По итогам проверки будут приняты соответствующие решения в отношении виновных.