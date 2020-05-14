Чебоксары, , 14:47 — REGNUM В Чувашию вернулись ещё четыре человека, которые застряли за границей из-за введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Остаются за рубежом ещё более 230 жителей республики, сообщили ИА REGNUM в министерстве информационной политики Чувашии.

По последним данным (на 13 мая), спецрейсом рейсом Бангкок — Санкт-Петербург — Москва из Таиланда в Россию вернулся 351 человек. Из них четверо жителей Чувашии — двое взрослых и двое детей. Из «Шереметьево» их доставили трансфером до санатория «Лесная сказка» в Моргаушском районе Чувашии, на базе которого развернули обсерватор. Прибывшие из-за границы пробудут здесь на карантине две недели.

По уточнённым данным министерства на 14 мая, за пределами страны находятся 237 жителей Чувашии, в том числе 29 несовершеннолетних. Больше всего земляков остаются в Таиланде, США, Индии.

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С 10 апреля при содействии федеральных и региональных властей спецрейсами вернулись 59 жителей Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии за последние сутки тесты на SARS-CoV-2 показали положительный результат у 79 человек. В результате с начала пандемии выявлено 1439 заражённых. Напомним, почти треть пациентов — жители Чебоксар, на втором месте по числу выявленных случаев заражения — Ядринский район.

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