Элиста, , 14:48 — REGNUM Рассказом об обычных буднях медработников, работающих с инфицированными коронавирусом больными, поделилась медсестра Инфекционного госпиталя №1 в Элисте Марина Насакаева. Сюжет с ее рассказом вышел на ГТРК «Калмыкия».

Инфекционный госпиталь №1 развернут в городе с первых дней появления COVID-19 в республике. Она рассказала, в каких сложных приходится работать, сражаясь за жизни пациентов.

«Это очень сложно, и морально, и физически, когда ты много часов находишься в противочумном костюме, в респираторе, в шлеме. Бывает, что нет возможности выйти попить воды», — отметила Насакаева.

Медсестра рассказала, что уже многие недели не бывает дома, чтобы не перенести случайно инфекцию в семью. Она призвала сограждан соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, чтобы вместе победить вирус. Это позволит медработникам скорее вернуться к своим семьям.