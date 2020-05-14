Тверь, , 14:40 — REGNUM Новый комплекс Тверского суворовского военного училища сможет принять курсантов уже с 1 сентября 2020 года. Ход работ на площадке строительства комплекса проинспектировали 13 мая губернатор Игорь Руденя и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Они осмотрели территорию объекта, учебные классы, актовый зал и другие помещения.

Губернатор Игорь Руденя и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на площадке нового комплекса Тверского суворовского училища Пресс-служба правительства Тверской области

«Очень серьёзная организация работ, высокие стандарты, материалы, которые здесь используются — самые современные. Гражданские строители могут многому научиться у строителей Тверского суворовского военного училища. Объект сейчас находится в очень высокой степени готовности», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось, первый этап работ должен завершиться до конца лета, а уже новый учебный год суворовцы встретят в новом комплексе.

«Я уверен, что к 1 сентября всё училище переедет сюда. Работы ведутся круглосуточно, на стройке работают 850 человек. Здание современное, строительство ведётся по всем стандартам, утверждённым в Министерстве обороны», — сказал Тимур Иванов.

На данный момент строители завершили устройство фундамента, стен главного здания, монолитного каркаса и кровли, внутренних перегородок учебно-административного корпуса. На данный момент ведётся прокладка инженерных сетей внутри здания, устраивается фасад. Также ведётся строительство столовой на 620 мест и спального корпуса на 320 мест, спального корпуса на 240 мест, медицинского пункта на 19 коек со стационаром и изолятором, крытого спортивного комплекса. Построен КПП № 1, ведутся работы по строительству КПП № 2. На территории комплекса будет обустроен строевой плац, площадка для временного хранения легкового автотранспорта на 100 машиномест.

Как сообщало ИА REGNUM, камень на месте нового комплекса Тверского суворовского военного училища был заложен 21 февраля 2019 года. Новое здание будет рассчитано на 560 учебных мест. Тверское суворовское военное училище является старейшим из всех суворовских училищ России. Сейчас учебное заведение располагается в зданиях, построенных в 1940-е годы и требующих ремонта. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. За годы существования училища обучение в нём прошли более 15 тысяч ребят, 70 выпускников впоследствии стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро — Героя России, один — звания Героя Социалистического труда.