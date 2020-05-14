Самара, , 14:38 — REGNUM 20 человек полностью справились с коронавирусной инфекцией за минувшие сутки в Самарской области. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, за последние 24 часа из лечебных учреждений Самары и Тольятти отпущены домой 12 пациентов. Еще восемь человек победили инфекцию, находясь дома. У всех выписанных граждан тесты не подтвердили наличие коронавируса. Таким образом, число победивших вирус достигло 194 человек.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе выявили еще 84 носителя этой инфекции. Таким образом, число фактов инфицирование выросло до 1246. В отчетный период Самара вновь стала рекордсменом по выявлению вируса (36 фактов). Следом идет Тольятти с 25 выявленными фактами. Еще 10 — выявили в Сызрани. Еще в десяти районах и городах области выявляли по одному-два факту заражения.

На учете у врачей стоят 796 пациентов.

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