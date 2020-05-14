Москва, , 14:34 — REGNUM В России вакцинация от кронавирусной инфекции может начаться уже осенью или в преддверии зимы. Об этом заявил академик РАН Сергей Колесников.

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Он пояснил, что это будет возможно при так называемом «военном сценарии» продвижения вакцины, то есть когда регистрация препарата происходит по принципу условий чрезвычайной ситуации.

«Есть особый принцип регистрации препаратов, как лекарственных, так и вакцинных, в условиях чрезвычайной ситуации. Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения», — отметил учёный в интервью «Парламентской газете».

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В этом случае, по его словам, начнут прививать не всё население, только людей, относящихся к «угрожающему» контингенту — тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции и людей с рисками тяжёлого течения болезни.

«Это нетрадиционный путь продвижения вакцины. Но если выберут его, тогда начать вакцинацию могут, условно говоря, осенью или в преддверии зимы», — уточнил академик.

При традиционном пути массовая вакцинация может начаться не раньше конца 2020 года, отметил Колесников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что действительно действующее лекарство от нового типа коронавируса может появиться уже в ближайшие несколько месяцев. Разработкой такого препарата занимается американская компания Regeneron Pharmaceuticals. Клинические испытания лекарства планируется начать в июне, а препарат выпустить уже в начале осени.

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