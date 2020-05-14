Белгород, , 14:33 — REGNUM Женщина с подтверждённым заражением коронавирусом скончалась в Белгородской области за минувшие сутки. Это девятый летальный исход, сообщили 14 мая в региональном оперативном штабе.

Смерть зафиксирована у 58-летней жительницы Ракитянского района. Она проходила лечение от коронавирусной пневмонии. По данным оперштаба, в инфекционных стационарах находятся 250 пациентов, в том числе девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении 471 человек.

Всего в регионе подтверждено 994 случая заражения, выздоровели 264 пациента.