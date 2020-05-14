Красноярск, 14 мая 2020, 14:31 — REGNUM Уличные дежурства для контроля соблюдения режима самоизоляции в Красноярске проводят волонтеры регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» (ВСКС). Об этом рассказали в пресс-службе ВСКС.
Волонтеры проводят дежурства ежедневно вместе с сотрудниками полиции. В ходе дежурств волонтеры ведут разъяснительные работы с жителями города о необходимости выполнения требований властей, направленных на профилактику заболевания COVID-19.
Напомним, студенты-добровольцы из ВСКС также участвуют в различных регионах страны в помощи пожилым и маломобильным людям. Они подключились к работе волонтерских штабов акции #МЫВМЕСТЕ и выполняют заявки, поступающие на горячую линию акции.
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