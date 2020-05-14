Ростов-на-Дону, , 14:25 — REGNUM В Ростовской области все надбавки медицинским работникам выплачены. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 14 мая.

«Все выплаты уже произведены. Региональные выплаты получили 4 тыс. 352 работника системы здравоохранения», — уточнили в пресс-центре, отметив, что информация по федеральным выплатам появится позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области открыта горячая линия по вопросам выплат медикам, работающим с носителями коронавирусной инфекции. Ранее президент России Владимир Путин потребовал от глав российских субъектов выплатить апрельские надбавки медицинским работникам, работающим с носителями SARS-CoV-2, до 15 мая.

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