Москва, , 14:25 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил российским архиереям распоряжение о снижении отчислений в Московскую патриархию за 2020 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба патриарха.

«Ввиду финансовых затруднений, обусловленных сложившейся ситуацией, святейший патриарх Кирилл благословил сократить отчисления епархий… на 25% по сравнению с 2019 годом», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, объёмы пожертвований прихожан резко снизились из-за карантинного режима, введённого в российских городах в рамках противодействия пандемии.

Ранее РПЦ совместно с социальной сетью «Одноклассники» на фоне массовой самоизоляции граждан из-за угрозы распространения коронавируса, запустила проект онлайн-общения со священниками.