Туркестан, Казахстан, , 14:18 — REGNUM Чрезвычайная ситуация местного уровня объявлена в Толебийском районе Туркестанской области Казахстана из-за паводка, сообщили 14 мая в акимате (администрации) региона.

Кроме того, режим ЧС техногенного характера сохраняется в Мактааральском районе, где населенные пункты затопило после прорыва дамбы в Узбекистане.

Глава Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил, что за 40 минут выпала месячная норма осадков. По его словам, жители эвакуированы в безопасные районы, а дома охраняет полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 мая в в селе Жогаргы Толебийского района Туркестанской области Казахстана размыло четыре автомобильных моста через реку Каскасу.

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