Куала-Лумпур, , 14:20 — REGNUM В Малайзии за сутки выявили 40 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране 6 тыс. 819 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в Малайзии скончались свыше 112 человек. За сутки выявлена одна смерть.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 266 тыс. человек.

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