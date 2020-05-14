Екатеринбург, , 14:23 — REGNUM Автобусы №76 в Екатеринбурге теперь будут ездить до торгового центра «Мега». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Теперь маршрут будет проходить от Синих Камней до ТЦ «Мега». До этого конечной остановкой была «Контрольная» рядом с храмом Марка Печёрского на Московском тракте.

Новая схема движения вступит в силу после проведения торгов, во второй половине 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса общественный транспорт Екатеринбурга стал ходить реже. Также там снизился пассажиропоток.

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