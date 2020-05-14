Оренбург, , 14:22 — REGNUM В Оренбурге во второй раз прекратили уголовное дело о доведении до самоубийства заключённого в исправительной колонии № 4, сообщает Комитет против пыток.

Между тем, правозащитники отмечают, что для уголовного дела есть все основании, и намерены добиваться в очередной раз возобновления расследования и наказания для следователя, который вынес постановление о прекращении уголовного производства.

По данным юристов правозащитной организации, 5 августа 2019 года в Комитет против пыток позвонил мужчина, который заявил, что заключённые колонии, где он отбывает наказание, якобы подвергаются систематическим унижениям и избиениям со стороны сотрудников исправительного учреждения. По его словам, в колонии осуждённых окунают головой в отхожее место.

У юриста Комитета против пыток Тимура Рахматулина есть запись телефонного разговора с мужчиной, который состоялся за несколько дней до своей смерти заключённого. В нем речь идёт о намерении совершить суицид из-за систематических унижений со стороны сотрудников ФСИН.