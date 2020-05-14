Краснодар, , 14:14 — REGNUM В онлайн-режиме состоятся мероприятия традиционной акции «Ночь музеев» 16 мая в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе краевой администрации. В этом году «Ночь музеев» посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Государственные и муниципальные музеи и библиотеки края раскроют тему истории Кубани и России в символах эпохи поколения людей, ковавших Победу. Будут представлены истории населенных пунктов, учреждений культуры, музейных ценностей в эвакуации. Сотрудники музеев и библиотек будут рассказывать о появлении новых направлений в живописи, литературе, искусстве, кинематографе, развитии медицины, промышленности и других сфер жизни конца 30-х — середины 40-х годов XX века», — сообщили в министерстве культуры края.

В рамках «Ночи музеев» планируется проведение акции «Ровесники Великой Победы» — участники е смогут ознакомиться с книгами и кинолентами, выпущенными в 1945 году. Акция будет проводиться с 14:00 до 00:00.