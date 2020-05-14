Москва, , 14:13 — REGNUM Вынужденные карантинные мероприятия, вызванные мировой эпидемией коронавируса, всем порядком надоели. Вот уже последовали первые послабления. Но SARS-CoV-2 никуда не делся. Станет ли выход на работу радостью для большинства или принесет новые печали человеческой психике? На вопросы корреспондента ИА REGNUM ответила заместитель директора Федерального института развития образования РАНХиГС Эвелина Алиева.

ИА REGNUM: Эвелина Факировна, как подготовить себя к выходу из самоизоляции?

Эвелина Алиева: Период самоизоляции вызвал у многих людей стресс. Каждый со временем приспосабливался к новым реалиям: как работать из дома, как взаимодействовать с членами семьи, как снимать психологическую нагрузку, которая стала нашим спутником в изоляции. Мы стали в новых условиях строить планы, записывать списки дел, чтобы структурировать свой день, понимать, что ничего не упускаем, находясь на отдалении от своих родных и коллег. Но тем не менее мы подсознательно готовились и к выходу из режима самоизоляции, понимая, что рано или поздно это произойдёт.

Поэтому многие, особенно работающие люди, старались не выходить из рамок привычного дня, вставали вовремя, делали зарядку, одевались в более формальную одежду, отличную от домашней. Эти все паттерны поведения нас готовили к выходу в новую реальность, хотя все понимали, что многое в ней будет другим, отличным от того, к чему мы привыкли в жизни до коронавируса.

Это и социальная дистанция, и ношение масок с перчатками, и наличие средств дезинфекции с собой. Все эти атрибуты новой жизни должны быть не пугающими, а обязательными для выхода на улицу. Мы же берем с собой с зонтик, когда знаем о возможных осадках, и это не вызывает ужаса и страха.

И до пандемии многие люди, если не большинство, носили с собой дезинфицирующие салфетки и гели, просто соблюдая правила гигиены. Эти правила сейчас стали более серьезными, и про это надо помнить. На какое-то время маски с перчатками помогут нам, чтобы выход из самоизоляции был аккуратным и плавным.

ИА REGNUM: Какие психологические проблемы могут возникнуть?

Эвелина Алиева: Режим самоизоляции, от которого все порядком устали, начинает ослабляться. Станет ли это радостью для большинства или принесет новые печали человеческой психике? Конечно же, дома тяжело, надоело, но на улице или в коллективе — страшно.

Пока мы жили по принципу «мой дом — моя крепость», то преодолевать трудности помогали все, даже родные стены. А что же там, в мире, который уже другой? Но несмотря на все эти вопросы, даже во время самоизоляции большое количество людей ходили на работу, без исполнения обязанностей которых мы бы не могли существовать в самоизоляции.

ИА REGNUM: Значит работать можно, и выходить тоже можно, и это не страшно, если соблюдать меры безопасности?

Если этот тезис осознать, то работа со страхами заразиться и заболеть, а это самая главная проблема, которая может возникнуть при выходе из самоизоляции, может перейти в конструктивное русло. Мы будем заботиться о том, чтобы обезопасить себя, аккуратно и грамотно используя средства защиты, и не заразить других, соблюдая дистанцию, если мы бессимптомно переносим вирус и не знаем о его наличии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным на 14 мая, в 85 регионах России зарегистрировано 252 245 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 53 530 человек.

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