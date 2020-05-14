Рим, , 14:12 — REGNUM Итальянские медицинские работники смогут претендовать на дополнительные ежемесячные выплаты в размере €2 тысяч, предназначающихся для поддержки их семей в условиях пандемии коронавируса. Об этом 14 мая сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на одобренный правительством республики новый пакет мер по поддержке населения и компаний на общую сумму €55 млрд.

По данным издания, на поддержку семей медиков может быть потрачено до €700 млн из указанной суммы и эти деньги могут быть потрачены на субсидии родителям для оплаты услуг нянь семьям с работающими родителями детей в возрасте до 12 лет.

Также известно, что первоначально данная сумма выплачивалась в размере €600, а с июня она удвоится, при этом медикам государственных и частных компаний будет выделяться по €2 тысячи.

Кроме того, указывается, что данные средства, помимо оплаты услуг няни, могут быть потрачены на приобретение абонементов в детсады, последние намечено открыть в июле.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что испанские медики зарегистрировали смерть 217 человек с выявленным коронавирусом в течение суток 13 мая.