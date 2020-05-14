Уфа, , 14:14 — REGNUM Женщину подозревают в покушении на убийство своего новорожденного ребенка в Башкирии. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, местный житель г. Туймазы обнаружил малыша в мусорном баке около дома на проспекте Ленина. Ребенок лежал в пакете вместе с одеждой. Дворник достал маленького мальчика из бака и перенес его в теплое помещение, чтобы согреть. А затем вызвал сотрудников правоохранительных органов и врачей. Сейчас малыш находится в больнице.

Сообщается, что стражи порядка уже установили личность предполагаемой матери. Подозреваемая живет вместе с двумя маленькими детьми у своего брата.

По предварительной информации, роды произошли рано утром в квартире. В этот момент никого дома не было. Подозреваемая решила избавиться от ребенка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Расследование дела продолжается.

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