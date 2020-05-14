Москва, 14 мая 2020, 14:11 — REGNUM Власти Мурманской области планируют протестировать работников торговых сетей — кассиров и продавцов — на наличие коронавируса, как только появится такая возможность. Об этом 14 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил член комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер («Единая Россия»).
Как заметил депутат, это «будет здорово», и он это поддерживает.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Веллер призвал выяснить, сколько кассиров и продавцов заболели COVID-19.