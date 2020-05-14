Москва, , 14:11 — REGNUM Власти Мурманской области планируют протестировать работников торговых сетей — кассиров и продавцов — на наличие коронавируса, как только появится такая возможность. Об этом 14 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил член комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер («Единая Россия»).

«Я провёл опрос в своём регионе сетей ритейла. И [выяснилось, что] минимальный процент кассиров и продавцов за этот период ушли на больничный, — сказал Веллер. — Может быть, они были заражены, но переносили бессимптомно, или же они просто не заражались. Я получил такой результат по Мурманскому региону. Насколько мне известно, губернатор Мурманской области планирует эту групп граждан первоочередным образом протестировать, как только появится возможность».

Как заметил депутат, это «будет здорово», и он это поддерживает.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Веллер призвал выяснить, сколько кассиров и продавцов заболели COVID-19.